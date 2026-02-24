Salon d’écoute Am I One Bibliothèque municipale Dinan

Salon d’écoute Am I One

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 18:00:00

fin : 2026-03-17 19:00:00

Date(s) :

2026-03-17

Am I One c’est un trio indie rock. Initialement projet solo d’Yves-Marie, ancien bassiste du power trio rennais Airless, Am I One s’est transformé ensuite en duo avec l’arrivée de Tariq Bedgood, multi-instrumentiste talentueux à la batterie.

Leur musique, ancrée dans le rock alternatif des années 90, explore avec intensité les thèmes intemporels de la condition humaine. Avec sérénité souvent, amertume parfois, mélancolie par instants.

Après trois premiers EPs joués et produits en solo, les deux singles Behind et Deviens démontrent parfaitement la nouvelle dimension prise par le groupe. La fuzz et la puissance sont de sortie, augurant le prochain EP qui sortira le 2 janvier 2026. Et pour cette nouvelle étape Alex rejoint l’aventure aux claviers, pour encore plus de profondeur sonique et de présence scénique !

Un salon d’écoute est un moment musical organisé par Le Labo entre les livres de la bibliothèque municipale de Dinan. Ces concerts sont l’occasion d’un moment privilégié favorisant la rencontre et l’échange entre l’artiste et le public. .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon d’écoute Am I One Dinan a été mis à jour le 2026-02-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme