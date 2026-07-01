SALON D’ÉCOUTE avec Shitty Shed et POL, I am staying positive – buvette du parc des Cropettes, Genève

mardi 7 juillet 2026 · I am staying positive - buvette du parc des Cropettes · Genève

Informations pratiques

SALON D’ÉCOUTE avec Shitty Shed et POL Mardi 7 juillet, 19h00 I am staying positive – buvette du parc des Cropettes

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T19:00:00+02:00 – 2026-07-07T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-07T19:00:00+02:00 – 2026-07-07T21:00:00+02:00

SHITTY SHED

Techno-dactylo ou fingerdrumming avec les doigts du milieu

Villefranche de Rouergue, Fr

Telle une secrétaire sous acide, Judith tape sur sa machine et fout le bordel.

Aucune boucle enregistrée à la maison, une prise de risque maximum, du vrai live!

Shitty Shed c’est une construction dactylographique essentiellement rythmique, de la musique à danser mi-approximative mi-hardcore, une performance anti-spectacle sans façade, parfaitement transparente, mais sans négliger la maitrise et le savoir-faire. Ici l’humain a enfin repris victorieusement le contrôle sur la machine.

https://www.youtube.com/watch?v=QpiFTajUsog

Instagram @shittyshed

Durée : 40mn

POL

POL revient sous la tente avec une performance improvisée autour de sons d’oiseaux, de gongs étranges, de choeurs transmogrifiés et de percussions d’outre-espace.

La pièce est conçue pour être appréciée au casque en déambulant les yeux en l’air dans le parc, couché dans l’herbe en regardant les arbres ou assis les yeux fermés sur les bancs de la plus belle terrasse du monde.

https://www.otaku.ch

Durée : 90mn

I am staying positive – buvette du parc des Cropettes Parc des Cropettes Genève Grottes et Saint-Gervais Genève [{« data »: {« author »: « shitty shed », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « SHITTY SHED Untitled », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/QpiFTajUsog/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=QpiFTajUsog », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCO57BSA33Ej5z7-A6His94A », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Écoute contemplative de deux lives : fingerdrumming avec Shitty Shed et POL au BAR à CASQUE en itinérance.

iasp