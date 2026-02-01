Salon découverte Brives-sur-Charente
Salon découverte Brives-sur-Charente samedi 7 février 2026.
Salon découverte
1 avenue Europe Brives-sur-Charente Charente-Maritime
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Salon découverte proposé par la Mairie de Brives-sur-Charente.
1 avenue Europe Brives-sur-Charente 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 96 40 71 mairie.brives.chrte@wanadoo.fr
English :
Brives-sur-Charente Town Hall organizes a discovery exhibition.
L’événement Salon découverte Brives-sur-Charente a été mis à jour le 2026-01-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge