SALON DÉCOUVERTE DU BIEN ÊTRE Naussac-Fontanes
SALON DÉCOUVERTE DU BIEN ÊTRE Naussac-Fontanes dimanche 12 octobre 2025.
SALON DÉCOUVERTE DU BIEN ÊTRE
Naussac Naussac-Fontanes Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Salon découverte du Bien-être avec des Kinésiologues, Energéticiens, Hypnothérapeutes, Géobiologues, Psychomotriciens, Psychopraticiens, Naturopathes, Réflexologues.
Food Truck sur place le midi.
Entrée gratuite.
Salon découverte du Bien-être avec des Kinésiologues, Energéticiens, Hypnothérapeutes, Géobiologues, Psychomotriciens, Psychopraticiens, Naturopathes, Réflexologues.
Food Truck sur place le midi.
Entrée gratuite. .
Naussac Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 6 14 50 71 70 fabiennemarionlashermes@gmail.com
English :
Wellness discovery fair with Kinesiologists, Energists, Hypnotherapists, Geobiologists, Psychomotricians, Psychopractitioners, Naturopaths, Reflexologists.
Food Truck on site for lunch.
Free admission.
German :
Wellness-Erlebnismesse mit Kinesiologen, Energetikern, Hypnotherapeuten, Geobiologen, Psychomotorikern, Psychopraktikern, Naturheilkundlern und Reflexologen.
Food Truck vor Ort am Mittag.
Freier Eintritt.
Italiano :
Fiera della scoperta del benessere con chinesiologi, energizzatori, ipnoterapeuti, geobiologi, psicomotricisti, psicopratici, naturopati, riflessologi.
Food Truck in loco per il pranzo.
Ingresso libero.
Espanol :
Feria de descubrimiento del bienestar con kinesiólogos, energetistas, hipnoterapeutas, geobiólogos, psicomotricistas, psicopracticantes, naturópatas, reflexólogos.
Food Truck para el almuerzo.
Entrada gratuita.
L’événement SALON DÉCOUVERTE DU BIEN ÊTRE Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2025-09-05 par 48-OT Langogne