Salon découverte: Voyager autrement Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence

Salon découverte: Voyager autrement

Salle des fêtes 8 Chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-06

Au programme, projection de 4 films, des conférences, des ateliers et des expositions.

English :

The program includes 4 films, conferences, workshops and exhibitions.

