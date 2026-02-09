Salon découverte: Voyager autrement Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence
Salon découverte: Voyager autrement Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence vendredi 6 mars 2026.
Salon découverte: Voyager autrement
Salle des fêtes 8 Chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-06
Au programme, projection de 4 films, des conférences, des ateliers et des expositions.
.
Salle des fêtes 8 Chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The program includes 4 films, conferences, workshops and exhibitions.
L’événement Salon découverte: Voyager autrement Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-02-05 par Valence Romans Tourisme