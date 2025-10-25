Salon Délices & Saveurs Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy

Rue Catherine Opalinska Parc des Expositions Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Gourmands, curieux et chasseurs d’objets rares, ce week-end est pour vous !

Le Salon Délices & Saveurs ouvre ses portes à Nancy pour un voyage unique au cœur de la gastronomie.

Et ce n’est pas tout juste à côté, les Puces Internationales de Nancy vous attendent pour chiner objets rares, déco vintage et bonnes affaires en tout genre sur près de 7000 m².

Une sortie, deux ambiances faites le plein de saveurs au Salon Délices & Saveurs, puis laissez-vous tenter par la chasse aux trésors aux Puces Internationales de Nancy… ou l’inverse !

Venez découvrir, déguster et partager le meilleur de la gastronomie locale !Tout public

Rue Catherine Opalinska Parc des Expositions Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 80 00

English :

Gourmets, the curious and rare object hunters, this weekend is for you!

The Salon Délices & Saveurs opens its doors in Nancy for a unique journey to the heart of gastronomy.

And that’s not all: right next door, the Puces Internationales de Nancy awaits you to hunt for rare objects, vintage decor and bargains of all kinds on nearly 7,000 m².

One outing, two atmospheres: fill up on flavours at Salon Délices & Saveurs, then let yourself be tempted by a treasure hunt at Puces Internationales de Nancy? or vice versa!

Come and discover, taste and share the best of local gastronomy!

German :

Feinschmecker, Neugierige und Jäger von seltenen Objekten dieses Wochenende ist für Sie!

Die Messe Délices & Saveurs öffnet ihre Pforten in Nancy für eine einzigartige Reise in die Welt der Gastronomie.

Und das ist noch nicht alles: Gleich nebenan erwartet Sie der Puces Internationales de Nancy, wo Sie auf einer Fläche von fast 7000 m² nach seltenen Objekten, Vintage-Deko und Schnäppchen aller Art stöbern können.

Ein Ausflug, zwei Stimmungen: Tanken Sie auf der Messe Délices & Saveurs neue Geschmackserlebnisse und lassen Sie sich dann auf den Puces Internationales de Nancy zu einer Schatzsuche verführen oder umgekehrt!

Entdecken, probieren und teilen Sie das Beste der lokalen Gastronomie!

Italiano :

Buongustai, curiosi e cacciatori di oggetti rari, questo fine settimana è per voi!

La fiera Délices & Saveurs apre le sue porte a Nancy per un viaggio unico nel cuore della gastronomia.

E non è tutto: proprio accanto, le Puces Internationales de Nancy vi aspettano per andare a caccia di oggetti rari, decorazioni vintage e occasioni di ogni tipo su una superficie di quasi 7.000 m².

Un’uscita, due atmosfere: fate il pieno di sapori al Salon Délices & Saveurs, poi lasciatevi tentare dalla caccia al tesoro alle Puces Internationales de Nancy o viceversa!

Venite a scoprire, assaggiare e condividere il meglio della gastronomia locale!

Espanol :

Gourmets, curiosos y cazadores de objetos raros, ¡este fin de semana es para vosotros!

El salón Délices & Saveurs abre sus puertas en Nancy para un viaje único al corazón de la gastronomía.

Y eso no es todo: justo al lado, las Puces Internationales de Nancy le esperan para cazar objetos raros, decoración vintage y gangas de todo tipo en una superficie de casi 7.000 m².

Una salida, dos ambientes: llénese de sabores en el Salon Délices & Saveurs, luego déjese tentar por la búsqueda del tesoro en las Puces Internationales de Nancy… ¡o viceversa!

¡Venga a descubrir, degustar y compartir lo mejor de la gastronomía local!

