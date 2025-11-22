Salon des 30 Glorieuses | Jarnac Auditorium Salle des fêtes Jarnac

Salon des 30 Glorieuses | Jarnac

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

L’association 40’s to 50′ Revival Club organise le salon des 30 Glorieuses sur un plateau , à la salle des fêtes de Jarnac sur le thème des années 1945-1975.

.

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 14 56 fiftiesfoliesclub16@gmail.com

English : Salon des 30 Glorieuses | Jarnac

The 40’s to 50′ Revival Club association is organizing the 30 Glorieuses sur un plateau show, at the Jarnac village hall, on the theme of the years 1945-1975.

German :

Der Verein 40’s to 50′ Revival Club organisiert die Messe 30 Glorieuses sur un plateau (Die glorreichen 30 Jahre auf einem Tablett) im Festsaal von Jarnac zum Thema der Jahre 1945-1975.

Italiano :

L’associazione 40’s to 50′ Revival Club organizza la mostra 30 Glorieuses sur un plateau (30 anni gloriosi su un altopiano), presso la sala del villaggio di Jarnac, sul tema degli anni 1945-1975.

Espanol :

La asociación 40’s to 50′ Revival Club organiza el espectáculo 30 Glorieuses sur un plateau (30 años gloriosos en una meseta), en el ayuntamiento de Jarnac, sobre el tema de los años 1945-1975.

L’événement Salon des 30 Glorieuses | Jarnac Jarnac a été mis à jour le 2025-11-04 par Destination Cognac