Salon des 5 sens

18 Rue Neuve Roussy-le-Village Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

La maison communale se transforme en salon des 5 sens ! Guidance, senteur, fragrance, musique, création et même dégustation. Venez nombreux à cet évènement original et unique en son genre. Pour assurer au mieux le déroulé de ces deux jours de salon, une restauration sur place sera possible.Tout public

0 .

18 Rue Neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 6 49 51 81 10 mykareunity@gmail.com

English :

The town hall is transformed into a salon for all 5 senses! Guidance, scent, fragrance, music, creation and even tasting. Come one, come all to this unique and original event. To ensure that the two-day event runs smoothly, on-site catering will be available.

German :

Das Gemeindehaus verwandelt sich in ein Wohnzimmer der fünf Sinne! Führung, Duft, Geruch, Musik, Kreation und sogar Verkostung. Kommen Sie zahlreich zu dieser originellen und einzigartigen Veranstaltung. Um den Ablauf der zweitägigen Messe bestmöglich zu gewährleisten, wird eine Verpflegung vor Ort möglich sein.

Italiano :

Il municipio si trasforma in un salone per tutti i 5 sensi! Guida, profumo, musica, creazione e persino degustazione. Venite tutti a questo evento unico e originale. Per garantire che tutto fili liscio durante i due giorni del salone, sarà disponibile un servizio di catering in loco.

Espanol :

El ayuntamiento se transforma en un salón para los 5 sentidos Orientación, olores, música, creación e incluso degustación. Vengan todos a este evento único y original. Para que todo funcione a la perfección durante los dos días del salón, habrá un servicio de catering in situ.

L’événement Salon des 5 sens Roussy-le-Village a été mis à jour le 2025-10-24 par OT CATTENOM ET ENVIRONS