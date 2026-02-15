Salon des animaux et du bien-être animal Pavillon de Buxerolles Limoges

Salon des animaux et du bien-être animal

Pavillon de Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

2026-04-25

Un week-end entier dédié aux animaux et à ceux qui les aiment !

Mise en avant des éleveurs locaux, découverte de l’artisanat animalier, échange avec des professionnels des services animaliers et du bien-être de l’animal.

Nombreuses associations présentes et vide-grenier au profit de la SPA.

Petite restauration sur place.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

