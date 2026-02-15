Salon des animaux et du bien-être animal Pavillon de Buxerolles Limoges
Salon des animaux et du bien-être animal Pavillon de Buxerolles Limoges samedi 25 avril 2026.
Pavillon de Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
2026-04-25
Un week-end entier dédié aux animaux et à ceux qui les aiment !
Mise en avant des éleveurs locaux, découverte de l’artisanat animalier, échange avec des professionnels des services animaliers et du bien-être de l’animal.
Nombreuses associations présentes et vide-grenier au profit de la SPA.
Petite restauration sur place.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Pavillon de Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 36 94 91 contact@agenceplanb.com
