Salon des Antiquaires Micropolis Besançon

Salon des Antiquaires

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs

Tarif : – – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-11 19:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Du samedi 8 au mardi 11 novembre 2025 de nombreux antiquaires présenteront des marchandises originales et déco, à Micropolis Parc des Expositions et des Congrès de Besançon. Tout pour mixer les styles et les tendances, entre l’ancien et le contemporain !

Passionnés ou amateurs d’art, venez découvrir divers objets d’art et antiquités d’une qualité exceptionnelle, présentés par des professionnels connus et reconnus dans leurs domaines. .

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 41 08 09 contact@micropolis.fr

