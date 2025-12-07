Salon des antiquaires et belle brocante Beaumontois en Périgord
Salon des antiquaires et belle brocante Beaumontois en Périgord dimanche 7 décembre 2025.
Salon des antiquaires et belle brocante
Salle des Fêtes La Calypso Beaumontois en Périgord Dordogne
Venez découvrir le salon des antiquaires , brocante, et marché aux puce.
Une trentaine d’exposants vous attendent.
RDV salle de la Calypso
Un évènement à ne surtout pas rater ! .
Salle des Fêtes La Calypso Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 30 28 aceb24beaumont@orange.fr
