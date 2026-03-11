Salon des Antiquaires et du Design Pavillon de Buxerolles Limoges

Salon des Antiquaires et du Design

Pavillon de Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-22

Amoureux de belles pièces, de mobilier, de décoration, de design et d’objets chargés d’histoire… ce rendez-vous est pour vous. Venez chiner, vous inspirer, et rencontrer des professionnels passionnés !

Vous pourrez rencontrer des experts sur place pour évaluer vos objets gratuitement.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Pavillon de Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 90 31 49 ms.brocante@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon des Antiquaires et du Design Limoges a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Limoges Métropole