Salon des Antiquaires Collégiale Sainte-Croix Loudun

Salon des Antiquaires

Collégiale Sainte-Croix, 1 Place Sainte-Croix, Loudun

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

2026-02-28

Organisé par le Club Richelieu International de Loudun, ce salon a pour objectif de récolter des fonds pour l’aide à l’enfance et à la jeunesse. Les membres du club espèrent que ce salon très prisés par les exposants et les connaisseurs . .

+33 6 08 87 57 64 blum.pierre@wanadoo.fr

English : Salon des Antiquaires

