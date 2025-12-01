Salon des Antiquaires Collégiale Sainte-Croix Loudun

Salon des Antiquaires Collégiale Sainte-Croix Loudun samedi 28 février 2026.

Collégiale Sainte-Croix 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne

Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01

Organisé par le Club Richelieu International de Loudun, ce salon a pour objectif de récolter des fonds pour l’aide à l’enfance et à la jeunesse. Les membres du club espèrent que ce salon très prisés par les exposants et les connaisseurs .   .

Collégiale Sainte-Croix 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 87 57 64  blum.pierre@wanadoo.fr

