Salon des Antiquaires Collégiale Sainte-Croix Loudun
Salon des Antiquaires Collégiale Sainte-Croix Loudun samedi 28 février 2026.
Salon des Antiquaires
Collégiale Sainte-Croix 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-28
Organisé par le Club Richelieu International de Loudun, ce salon a pour objectif de récolter des fonds pour l’aide à l’enfance et à la jeunesse. Les membres du club espèrent que ce salon très prisés par les exposants et les connaisseurs . .
Collégiale Sainte-Croix 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 87 57 64 blum.pierre@wanadoo.fr
English : Salon des Antiquaires
L’événement Salon des Antiquaires Loudun a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme du Pays Loudunais