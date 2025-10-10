Salon des antiquités Châteauroux
Salon des antiquités Châteauroux vendredi 10 octobre 2025.
Salon des antiquités
4 Rue Alain Fournier Châteauroux Indre
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
3.5
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-10
La Salon des Antiquités revient à Châteauroux !
Venez découvrir les différents exposants et l’exposition Benoît Fabioux pour un week-end riche en découverte. 3.5 .
4 Rue Alain Fournier Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 24 04 accueil@chateauroux-events.fr
English :
The Salon des Antiquités returns to Châteauroux!
German :
Der Salon des Antiquités kehrt nach Châteauroux zurück!
Italiano :
Il Salon des Antiquités torna a Châteauroux!
Espanol :
¡El Salón de Antigüedades vuelve a Châteauroux!
L’événement Salon des antiquités Châteauroux a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Châteauroux Berry Tourisme