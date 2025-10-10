Salon des antiquités Châteauroux

Salon des antiquités Châteauroux vendredi 10 octobre 2025.

Salon des antiquités

4 Rue Alain Fournier Châteauroux Indre

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

3.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-10

La Salon des Antiquités revient à Châteauroux !

Venez découvrir les différents exposants et l'exposition Benoît Fabioux pour un week-end riche en découverte.

4 Rue Alain Fournier Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 24 04 accueil@chateauroux-events.fr

English :

The Salon des Antiquités returns to Châteauroux!

German :

Der Salon des Antiquités kehrt nach Châteauroux zurück!

Italiano :

Il Salon des Antiquités torna a Châteauroux!

Espanol :

¡El Salón de Antigüedades vuelve a Châteauroux!

