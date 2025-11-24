Salon des Antiquités et Belle Brocante Rémalard Rémalard en Perche

Salon des Antiquités et Belle Brocante Rémalard Rémalard en Perche samedi 21 février 2026.

Rémalard Place Castle Cary Rémalard en Perche Orne

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00

2026-02-21

24ème édition Salon des antiquités et belle brocante de professionnels à la salle omnisports Place Castle Cary à Rémalard. Une organisation du comité de la Foire d’Automne.   .

Rémalard Place Castle Cary Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 77 74 09 01  anouch2305@gmail.com

