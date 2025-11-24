Salon des Antiquités et Belle Brocante Rémalard Rémalard en Perche

Salon des Antiquités et Belle Brocante

Rémalard Place Castle Cary Rémalard en Perche Orne

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

24ème édition Salon des antiquités et belle brocante de professionnels à la salle omnisports Place Castle Cary à Rémalard. Une organisation du comité de la Foire d’Automne. .

Rémalard Place Castle Cary Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 77 74 09 01 anouch2305@gmail.com

