[Salon] Des Antiquités et de la Belle Brocante Espace Guy de Maupassant Offranville

[Salon] Des Antiquités et de la Belle Brocante Espace Guy de Maupassant Offranville samedi 9 août 2025.

[Salon] Des Antiquités et de la Belle Brocante

Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 09:30:00

fin : 2025-08-09 18:30:00

Date(s) :

2025-08-09 2025-08-10

Le CORD 76 organise un nouveau Salon des Antiquités, de la Belle brocante et des Collections à Offranville.

Au profit du Centre Henri Becquerel et de la recherche contre le Cancer, cet événement solidaire permettra aux chineurs de trouver leur bonheur parmi les nombreux stands présents.

Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 78 40 89 30 collectif.octobre.rose.dieppois76@gmail.com

English : [Salon] Des Antiquités et de la Belle Brocante

CORD 76 is organizing a new Antiques, Fine Brocante and Collectibles Show in Offranville.

Benefiting the Centre Henri Becquerel and cancer research, this solidarity event will enable bargain hunters to find what they’re looking for among the many stalls present.

German :

Der CORD 76 organisiert einen neuen Salon des Antiquités, de la Belle Brocante et des Collections in Offranville.

Diese solidarische Veranstaltung, die dem Centre Henri Becquerel und der Krebsforschung zugute kommt, bietet Schnäppchenjägern die Möglichkeit, unter den zahlreichen Ständen ihr Glück zu finden.

Italiano :

CORD 76 organizza una nuova mostra di antiquariato, brocante e collezionismo a Offranville.

A beneficio del Centro Henri Becquerel e della ricerca sul cancro, questo evento benefico darà la possibilità ai cacciatori di occasioni di trovare ciò che cercano tra le numerose bancarelle esposte.

Espanol :

CORD 76 organiza un nuevo Salón de Antigüedades, Brocantes y Coleccionismo en Offranville.

En beneficio del Centro Henri Becquerel y de la investigación contra el cáncer, este evento benéfico ofrecerá a los cazadores de gangas la oportunidad de encontrar lo que buscan entre los numerosos puestos expuestos.

