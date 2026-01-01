Salon des Antiquités et de la Brocante Place du Marché Graveson

Salon des Antiquités et de la Brocante

Du samedi 3 au dimanche 4 janvier 2026 de 8h à 18h. Place du Marché Espace Culturel de Graveson Graveson Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-03 08:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

2026-01-03

Salon des Antiquités et de la Brocante de Graveson.

Salon des Antiquités et de la Brocante à l’Espace Culturel les 3 & 4 janvier 2026.



Les chineurs trouveront des meubles industriel, traditionnel, arts de la tables, tableaux, livres, linges anciens, collections, pierres minéraux, cartes postales, arts populaires, vaisselle, poterie, timbres.

très belle brocante à des prix très raisonnables .

Place du Marché Espace Culturel de Graveson Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 71 05

English :

Antiques and Brocante Fair of Graveson.

