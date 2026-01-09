Salon des antiquités et du design Centre des Congrès Épinal

Salon des antiquités et du design

La 40ème édition du Salon d’Épinal réunira près de 50 antiquaires professionnels et artisans d’art au Centre des Congrès. La passionnés ou amateurs d’art pourront y retrouver meubles de métier, mobilier industriel, décorations, luminaires, art de table, oeuvres d’art, livres anciens, objets de curiosité, miroirs anciens…

A l’heure où le rétro et les antiquités attirent de plus en plus de néophytes, le Salon Antiquités & design ravira tout aussi bien les connaisseurs des pièces d’époque qu’un public plus jeune, souvent à la recherche d’objets designs et vintages !Tout public

The 40th edition of the Salon d’Épinal will bring together nearly 50 professional antique dealers and art craftsmen at the Centre des Congrès. Art lovers and enthusiasts will be able to find: furniture by craftsmen, industrial furniture, decorations, lighting, tableware, works of art, antique books, curios, antique mirrors…

At a time when retro and antiques are attracting more and more neophytes, the Salon Antiquités & design will delight both connoisseurs of period pieces and a younger public, often on the lookout for design and vintage objects!

