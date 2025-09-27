Salon des antiquités Salle polyvalente Fourchambault

Salle polyvalente Rue du 4 Septembre Fourchambault Nièvre

Tarif : 3 EUR

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

2025-09-27

Aux collectionneurs et chineurs, le salon des antiquités a lieu à la salle polyvalente de FOURCHAMBAULT tout le weekend du 27 et 28 septembre.

Sur place, de 10h à 19h, vous trouverez différentes collections vintage. .

Salle polyvalente Rue du 4 Septembre Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 88 26 72

