Salon des antiquités Salle polyvalente Fourchambault

Salle polyvalente Rue du 4 Septembre Fourchambault Nièvre
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-28 19:00:00
2025-09-27
Aux collectionneurs et chineurs, le salon des antiquités a lieu à la salle polyvalente de FOURCHAMBAULT tout le weekend du 27 et 28 septembre.
Sur place, de 10h à 19h, vous trouverez différentes collections vintage. .
Salle polyvalente Rue du 4 Septembre Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 88 26 72
