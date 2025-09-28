Salon des antiquités militaires Salle des Halles Carhaix-Plouguer

Salon des antiquités militaires Salle des Halles Carhaix-Plouguer dimanche 28 septembre 2025.

Salon des antiquités militaires

Salle des Halles Place des Droits de l’Homme Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2025-09-28 08:30:00

fin : 2025-09-28 16:00:00

2025-09-28

Salon des antiquités militaires et armes de collection.

Découvrez plus de 25 exposants répartis sur 110 mètres de stands, avec de nombreuses pièces à admirer, échanger ou acquérir. .

Salle des Halles Place des Droits de l’Homme Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 77 92 62 37

