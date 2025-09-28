Salon des antiquités militaires Salle des Halles Carhaix-Plouguer
Salon des antiquités militaires Salle des Halles Carhaix-Plouguer dimanche 28 septembre 2025.
Salon des antiquités militaires
Salle des Halles Place des Droits de l’Homme Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 08:30:00
fin : 2025-09-28 16:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Salon des antiquités militaires et armes de collection.
Découvrez plus de 25 exposants répartis sur 110 mètres de stands, avec de nombreuses pièces à admirer, échanger ou acquérir. .
Salle des Halles Place des Droits de l’Homme Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 77 92 62 37
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Salon des antiquités militaires Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-09-23 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée