Salon Des Artisans Créateurs de la Vienne

Salle du Verger Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

L’association des artisans créateurs de la Vienne, vous invite à découvrir une vingtaine d’artisans créateurs, exposants pendant un weekend lors du salon du 11 et 12 Avril 2026 au parc du verger de Châtellerault.

Vous découvrirez une vingtaine d’artisans, leurs métiers et savoir faire. Vous y découvrirez, coutelier, peinture, graphiste, ébeniste, céramiste, couturier, tapissier, maroquinier, bijoutier, créateur d’objets de déco… Tout un monde pour discuter de leurs univers.

C’est le Samedi 11 et le Dimanche 12 Avril

de 10h à 19h

dans la salle du parc du verger,

av du maréchal Leclerc

à Châtellerault .

Salle du Verger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine lesartisanscreateursdelavienne@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon Des Artisans Créateurs de la Vienne

L’événement Salon Des Artisans Créateurs de la Vienne Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne