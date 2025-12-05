Salon des Artisans Créateurs

Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-22

2025-12-05

Le Salon de Noël des artisans créateurs au Mans fait son retour aux Jacobins !

Retrouvez votre salon des Artisans Créateurs sur l’Esplanade des Jacobins !

Du textile, de la peinture, des cadeaux pour les enfants, de l’accessoire de mode, de la déco sous toutes ses formes avec des matériaux variés tel que le verre, le bois, la céramique… Venez découvrir sur 2 semaines d’exposition les créations d’une cinquantaine d’artisans d’art.

Événement gratuit

Du 5 au 22 décembre ! (Plus d’infos à venir…) .

Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 63 99 22 33 ama.sarthe72@gmail.com

English :

The Christmas Fair of creative craftsmen in Le Mans is back at the Jacobins!

German :

Die Weihnachtsmesse der kreativen Handwerker in Le Mans kehrt in die Jacobins zurück!

Italiano :

La Fiera di Natale degli artigiani creativi di Le Mans torna ai Jacobins!

Espanol :

¡Vuelve la Feria de Navidad de los artesanos creativos de Le Mans en los Jacobinos!

L’événement Salon des Artisans Créateurs Le Mans a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Le Mans