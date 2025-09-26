Salon des Artisans d’art Saint-Émilion

Salon des Artisans d’art

Saint-Émilion Gironde

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

Redécouvrez le patrimoine historique de Saint-Emilion avec une touche de savoir faire artisanal lors du Salon des Artisans d’Art du 26 au 28 septembre 2025.

Peintres, sculpteurs, ébénistes, verriers, céramistes, potiers, bijoutiers, maroquiniers, textile homme, femme et enfant…

A la découverte ou à la recherche de l’authenticité d’une pièce unique, pour offrir ou se faire plaisir, le Salon des Artisans d’Art vous révèlera d’innombrables surprises. .

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

