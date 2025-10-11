Salon des artisans du Mieux-Être Cour de la Mairie Fuveau

Salon des artisans du Mieux-Être Cour de la Mairie Fuveau samedi 11 octobre 2025.

Salon des artisans du Mieux-Être

Samedi 11 octobre de 10h à 18h.

De 10h à 18h. Cour de la Mairie 26 Bd Emile Loubet Fuveau Bouches-du-Rhône

Le Cercle Mieux-être de Fuveau vous propose son « salon des artisans du mieux-être ». De nombreux exposants, des ateliers découverte et des conférences au programme de cette journée!

Entrée libre

Contact cercle.mieuxetre@gmail.com .

Cour de la Mairie 26 Bd Emile Loubet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cercle.mieuxetre@gmail.com

English :

The Cercle Mieux-être de Fuveau presents its « salon des artisans du mieux-être ». Many exhibitors, discovery workshops and conferences on the program for this day!

German :

Der Cercle Mieux-être von Fuveau lädt Sie zu seinem « Salon des artisans du mieux-être » (Messe der Handwerker des Wohlbefindens) ein. Zahlreiche Aussteller, Workshops und Vorträge stehen an diesem Tag auf dem Programm

Italiano :

Il Cercle Mieux-être di Fuveau organizza il suo « salone degli artigiani del mioux-être ». Molti espositori, laboratori di scoperta e conferenze sono in programma per questa giornata!

Espanol :

El Cercle Mieux-être de Fuveau celebra su « salon des artisans du mieux-être ». Numerosos expositores, talleres de descubrimiento y conferencias en el programa de este día

