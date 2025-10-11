Salon des artisans du Mieux-Être Cour de la Mairie Fuveau
Salon des artisans du Mieux-Être Cour de la Mairie Fuveau samedi 11 octobre 2025.
Salon des artisans du Mieux-Être
Samedi 11 octobre de 10h à 18h.
De 10h à 18h. Cour de la Mairie 26 Bd Emile Loubet Fuveau Bouches-du-Rhône
Le Cercle Mieux-être de Fuveau vous propose son « salon des artisans du mieux-être ». De nombreux exposants, des ateliers découverte et des conférences au programme de cette journée!
Entrée libre
Contact cercle.mieuxetre@gmail.com .
Cour de la Mairie 26 Bd Emile Loubet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cercle.mieuxetre@gmail.com
English :
The Cercle Mieux-être de Fuveau presents its « salon des artisans du mieux-être ». Many exhibitors, discovery workshops and conferences on the program for this day!
German :
Der Cercle Mieux-être von Fuveau lädt Sie zu seinem « Salon des artisans du mieux-être » (Messe der Handwerker des Wohlbefindens) ein. Zahlreiche Aussteller, Workshops und Vorträge stehen an diesem Tag auf dem Programm
Italiano :
Il Cercle Mieux-être di Fuveau organizza il suo « salone degli artigiani del mioux-être ». Molti espositori, laboratori di scoperta e conferenze sono in programma per questa giornata!
Espanol :
El Cercle Mieux-être de Fuveau celebra su « salon des artisans du mieux-être ». Numerosos expositores, talleres de descubrimiento y conferencias en el programa de este día
