Salon des artisans et commerçants de Châteaubourg Châteaubourg

Salon des artisans et commerçants de Châteaubourg
Rue du Prieuré Châteaubourg Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-15 17:00:00
2026-03-14 2026-03-15
Plus de 30 exposants locaux vous attendent à la salle Fayelle à Châteaubourg.
Le temps d’un week-end, artisans et commerçants seront réunis en un seul lieu pour faire découvrir ou redécouvrir leurs métiers, leurs savoir-faire et leur passion.
Un concentré de savoir-faire 100% local.
Buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite. .
Rue du Prieuré Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne
