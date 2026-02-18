Salon des artisans et commerçants de Châteaubourg

Rue du Prieuré Châteaubourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15

Plus de 30 exposants locaux vous attendent à la salle Fayelle à Châteaubourg.

Le temps d’un week-end, artisans et commerçants seront réunis en un seul lieu pour faire découvrir ou redécouvrir leurs métiers, leurs savoir-faire et leur passion.

Un concentré de savoir-faire 100% local.

Buvette et restauration sur place.

Entrée gratuite. .

Rue du Prieuré Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon des artisans et commerçants de Châteaubourg Châteaubourg a été mis à jour le 2026-02-18 par OT VITRE