Salon des Artisans et Commerçants Halle Martenot Rennes Dimanche 9 novembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le salon des Artisans et Commerçants revient le samedi 09 novembre 2025 à la Halle Martenot. Venez à la rencontre de vos commerçants, découvrez leur savoir-faire ! Au programme : ateliers, défilés de…

Le salon des Artisans et Commerçants revient le samedi 09 novembre 2025 à la Halle Martenot.

Venez à la rencontre de vos commerçants et découvrez leur savoir-faire !

Au programme : ateliers, défilés de mode, dégustations, jeux-concours, animations pour petits et grands!

Programmation de l’espace atelier :

* 10h-11h : atelier avec la Ferme de la Pich – reconnaissance plantes mediciales & fabrication de maquillage naturel

Adultes ou enfant à partir de 10 ans accompagné

* 11h-12h : atelier DIY avec la maison d’édition Panthéra – De l’idée au livre : crée ton propre ouvrage et découvre le métier d’éditeur ! Plonge dans l’univers de l’édition en créant ton propre petit livre tout en découvrant les coulisses du métier d’éditeur. Un atelier créatif et ludique

Enfants à partir de 6 ans

* 12h-13h : atelier proposé par la cave sans alcool Qu’importe l’Ivresse – Dégustation à l’aveugle de certains vins désalcoolisés et boissons de gastronomie en essayant de reconnaitre les arômes

Adultes

* 14h-15h : atelier créatif avec Maison Boligrafo – Atelier Jaspage (décoration de la tranche d’un livre).

Enfants

* 15h-16h : atelier avec le magasin bio La Vie Claire – Conseils en Bien Etre et Alimentation Saine

Adultes

Temps fort de la journée : Deux défilés de mode sur l’espace central du salon !

* A 14h30 : Défilé spécial Cosplay organisé par l’association Rêves et Costumes

* A 16h : Défilé de mode organisé par les boutiques Iona

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-09T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-09T18:00:00.000+01:00

1

0299366493 contact@carrerennais.fr https://www.carrerennais.fr/

Halle Martenot Place des Lices Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine