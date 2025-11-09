Salon des Artisans et Commerçants Halle Martenot Rennes
Salon des Artisans et Commerçants Halle Martenot Rennes dimanche 9 novembre 2025.
Salon des Artisans et Commerçants Halle Martenot Rennes Dimanche 9 novembre, 10h00 Entrée gratuite
Bien-être, Bien vivre, Bien manger
Venez à la rencontre de vos commerçants !
le Dimanche 9 novembre, de 10h00 à 18h00
à la Halle Martenot – Rennes
Plongez dans une ambiance festive et chaleureuse avec des défilés de mode, des dégustations, des jeux-concours, des ateliers participatifs, de l’artisanat local
Découvrez tout un savoir-faire unique, pour le plaisir des petits et des grands !
Restauration sur place
Entrée gratuite
Plus d’informations sur carrerennais.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-09T10:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-09T18:00:00.000+01:00
Halle Martenot Place des Lices 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine