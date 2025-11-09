Salon des Artisans et Commerçants Halle Martenot Rennes

Salon des Artisans et Commerçants Halle Martenot Rennes dimanche 9 novembre 2025.

Salon des Artisans et Commerçants Halle Martenot Rennes Dimanche 9 novembre, 10h00 Entrée gratuite

Bien-être, Bien vivre, Bien manger

Venez à la rencontre de vos commerçants !

le Dimanche 9 novembre, de 10h00 à 18h00

à la Halle Martenot – Rennes

Plongez dans une ambiance festive et chaleureuse avec des défilés de mode, des dégustations, des jeux-concours, des ateliers participatifs, de l’artisanat local

Découvrez tout un savoir-faire unique, pour le plaisir des petits et des grands !

Restauration sur place

Entrée gratuite

Plus d’informations sur carrerennais.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-09T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-09T18:00:00.000+01:00

1



Halle Martenot Place des Lices 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine