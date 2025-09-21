salon des artisans et créateurs et vendeurs indépendants SALLE DES FÊTES Dangé-Saint-Romain

salon des artisans et créateurs et vendeurs indépendants SALLE DES FÊTES Dangé-Saint-Romain dimanche 21 septembre 2025.

salon des artisans et créateurs et vendeurs indépendants

SALLE DES FÊTES Place du Chai – Dangé-Saint-Romain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Deuxiéme édition du salon des artisans créateurs organisé par l’association les talentueuses

le dimanche 21 septembre

de 10h00 à 18h00

à la salle des fête de Dangé Saint Romain

entrée gratuite

tombola gratuite

restauration sur place par BG Factory .

SALLE DES FÊTES Place du Chai – Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 35 35 67

English : salon des artisans et créateurs et vendeurs indépendants

German : salon des artisans et créateurs et vendeurs indépendants

Italiano :

Espanol : salon des artisans et créateurs et vendeurs indépendants

L’événement salon des artisans et créateurs et vendeurs indépendants Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2025-09-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne