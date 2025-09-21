salon des artisans et créateurs et vendeurs indépendants SALLE DES FÊTES Dangé-Saint-Romain
SALLE DES FÊTES Place du Chai – Dangé-Saint-Romain Vienne
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Deuxiéme édition du salon des artisans créateurs organisé par l’association les talentueuses
le dimanche 21 septembre
de 10h00 à 18h00
à la salle des fête de Dangé Saint Romain
entrée gratuite
tombola gratuite
restauration sur place par BG Factory .
SALLE DES FÊTES Place du Chai – Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine
