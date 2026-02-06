Salon des artistes 9ème édition Salle des fêtes Écouché-les-Vallées

Salon des artistes 9ème édition

Salle des fêtes 6 avnue Léon Labbé Écouché-les-Vallées Orne

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

La commune d’Écouché-les-Vallées a le plaisir d’accueillir la 9ᵉ édition du Salon des Artistes, les

samedi 21 et dimanche 22 mars 2026.

Peintres, sculpteurs et artistes aux univers variés vous donnent rendez-vous pour un week-end dédié à la création, à l’échange et à la découverte artistique. .

