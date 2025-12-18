Salon des artistes amateurs Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit
Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
2026-02-07
Le salon des artistes amateurs sera de retour le samedi 7 et dimanche 8 février à l’Espace Delta.
Au programme créations d’artistes amateurs dans le domaine de la peinture, des tableaux, des techniques mixtes ou des sculptures, etc. .
