Salon des artistes amateurs Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit

Salon des artistes amateurs

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-07

Le salon des artistes amateurs sera de retour le samedi 7 et dimanche 8 février à l’Espace Delta.

Au programme créations d’artistes amateurs dans le domaine de la peinture, des tableaux, des techniques mixtes ou des sculptures, etc. .

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13

