Salon des artistes Place du marché Argentan

Salon des artistes

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Le salon des artistes est un événement annuel organisé à la Chapelle Saint-Nicolas. Il a pour vocation de mettre en lumière la richesse de la création locale en offrant un espace d’exposition et de rencontre autour des arts plastiques. Un Chocolat chaud avec les artistes est proposé samedi 20 décembre, de 14h à 18h. .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

English : Salon des artistes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon des artistes Argentan a été mis à jour le 2025-10-13 par Terres d’Argentan Intercom