Salon des Artistes de Dieulouard Salle des Fêtes Dieulouard

Salon des Artistes de Dieulouard

Salle des Fêtes Place du 8 Mai 1945 Dieulouard Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30 14:00:00

fin : 2026-02-05 18:00:00

2026-01-30

Peinture, sculpture, photographie… La diversité artistique est à l’honneur.

Manifestation incontournable de notre territoire, elle est l’occasion pour les artistes locaux et les habitants d’être acteurs d’une exposition où tous les talents et toutes les générations se retrouvent. Le musée numérique sera présent afin de nous permettre de partir à la découverte des œuvres incontournables.

Matthieu Gauthier est l’invité d’honneur de cette édition.

Depuis toujours Matthieu Gauthier est fasciné par la singularité des animaux qui peuplent ce monde. De l’observation de la complexité de ces êtres va émerger une notion l’âme. Cette parcelle invisible qui crée l’unicité de chaque individu.

Artiste international ayant exposé aux États-Unis, en Chine, en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg, son travail rend hommage au vivant. De l’éther informe, impalpable va émerger une essence qui va définir un être, puis, la peinture va donner corps aux animaux qui passent par ses pinceaux.

Inauguration vendredi 30 janvier à 17h – Salle des fêtes de Dieulouard.Tout public

Salle des Fêtes Place du 8 Mai 1945 Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09

English :

Painting, sculpture, photography? Artistic diversity is in the spotlight.

A key event in our region, it’s an opportunity for local artists and residents alike to take part in an exhibition that brings together all talents and all generations. The digital museum will be on hand to help you discover the must-see works.

Matthieu Gauthier is this year’s guest of honor.

Matthieu Gauthier has always been fascinated by the uniqueness of the animals that inhabit this world. From his observation of the complexity of these beings, a notion has emerged: the soul. The invisible part that creates the uniqueness of each individual.

An international artist who has exhibited in the USA, China, Belgium, Germany and Luxembourg, his work pays tribute to the living. From the formless, impalpable ether emerges an essence that defines a being, and then paint gives shape to the animals that pass through her brushes.

Opening Friday January 30 at 5pm Salle des fêtes, Dieulouard.

