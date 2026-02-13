SALON DES ARTISTES DU GROUPE ALPHA, SALLE DES AUGUSTINS HAZEBROUCK, Hazebrouck

SALON DES ARTISTES DU GROUPE ALPHA 6 – 8 mars SALLE DES AUGUSTINS HAZEBROUCK Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T18:00:00+01:00 – 2026-03-06T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T19:00:00+01:00

Photographes, dessinateurs, peintres, sculpteurs au rendez-vous de printemps du groupe ALPHA. 7 et 8 mars, 10h-18h, entrée libre.

Vernissage le vendredi 7 à 18h00.

SALLE DES AUGUSTINS HAZEBROUCK Place degroote 59190 HAZEBROUCK Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

20 artistes du groupe ALPHA exposent à la Salle des Augustins ! Mise à l’honneur des nouveaux membres. Invité : Nicolas de Ruyffelaere pour son roman « Noir Cornet ».

©Francis Campagne