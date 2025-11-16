Salon des Artistes et professionnels de la Fête

Rue Léopold Gouloumès Champagné Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 11:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Salon des Artistes et professionnels de la Fête venez à la rencontre des artistes et professionnels de la Fête pour organiser vos festivités 2026. Ouvert aux associations, CSE et particuliers

Musiciens, artistes de rue, magiciens, clowns, troupes, DJ, présentateurs, sonorisateurs, producteurs de spectacle, artificiers… seront à votre écoute pour organiser vos festivités. Des mini shows seront proposés tout au long de la journée .

Rue Léopold Gouloumès Champagné 72470 Sarthe Pays de la Loire contact@sortirensarthe.com

English :

Salon des Artistes et professionnels de la Fête: come and meet the artists and professionals who will help you organize your 2026 festivities. Open to associations, CSEs and individuals

German :

Salon des Artistes et professionnels de la Fête: Treffen Sie Künstler und Fachleute, die sich mit der Organisation Ihrer Feierlichkeiten 2026 beschäftigen. Offen für Vereine, CSE und Privatpersonen

Italiano :

Salon des Artistes et professionnels de la Fête: venite a conoscere gli artisti e i professionisti coinvolti nell’organizzazione della vostra festa 2026. Aperto ad associazioni, CES e singoli cittadini

Espanol :

Salon des Artistes et professionnels de la Fête: venga a conocer a los artistas y profesionales implicados en la organización de sus fiestas de 2026. Abierto a asociaciones, CES y particulares

L’événement Salon des Artistes et professionnels de la Fête Champagné a été mis à jour le 2025-10-02 par CDT72