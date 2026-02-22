Salon des Artistes Fleuryssois 2026 Centre culturel la Passerelle Fleury-les-Aubrais 14 – 22 mars Entrée libre

Invité d’honneur, le pastelliste Patrice LATGER, entouré de 50 artistes. Plus de 200 œuvres à découvrir lors d’un voyage dépaysant offrant un panorama riche de la création contemporaine locale

Lumière, couleur et émotion seront au rendez-vous du Salon des Artistes Fleuryssois 2026, qui se tiendra du 14 au 22 mars à La Passerelle.

### Invité d’honneur de cette édition : **Patrice Latger**, figure majeure du pastel contemporain.

Né à Pithiviers et formé à Orléans, cet artiste au parcours singulier – entre graphisme et peinture – sublime paysages ligériens, scènes urbaines et horizons maritimes dans une recherche constante de vibration lumineuse. Son travail, exposé et récompensé en France comme à l’international, séduit par sa sensibilité et sa maîtrise du pastel.

Autour de lui, une cinquantaine d’artistes proposeront un panorama riche et varié de la création contemporaine.

Démonstrations de pastel par P.Latger les dimanches à 15h.

Entrée libre – Tous les jours de 14h à 18h (sauf le lundi)

Page Facebook [ArtistesFleuryssois](http://www.facebook.com/ArtistesFleuryssois)

Evénement Facebook du Salon 2026 [https://fb.me/e/3ZVbClZDY](https://fb.me/e/3ZVbClZDY)

Page Instagram : lesartistesfleuryssois

Contact [lesartistesfleuryssois@gmail.com](mailto:lesartistesfleuryssois@gmail.com)

Infos pratiques :

Salon des Artistes Fleuryssois du 14 au 22 mars 2026 (14h-18h sauf le lundi). Entrée gratuite.

Centre culturel La Passerelle, 57 Bd de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais

Bus : Ligne 6 – Arrêt Parc de Lamballe

Tramway : Ligne A – Arrêt Lamballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-14T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T18:00:00.000+01:00

lesartistesfleuryssois.com@gmail.com

Centre culturel la Passerelle 57 Bd de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret



