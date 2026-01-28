SALON DES ARTISTES RÉGIONAUX Juvignac

SALON DES ARTISTES RÉGIONAUX

Rue des Cigales Juvignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28

Ne manquez pas le 41eme salon des artistes régionaux qui se tiendra les 28 février et 01er mars, Espace Lionel de Brunélis à Juvignac.

La Ville de Juvignac ouvre une nouvelle fois les portes d’une galerie d’art qui, depuis bientôt 40 ans, accorde toute la lumière qu’ils méritent aux artistes locaux.

Pendant deux jours, peintres et sculpteurs de la région sont invités à exposer leurs œuvres et à partager leur passion avec un large public, dans une ambiance toujours conviviale.

À noter la présence des lauréats 2025 José Franco, Flavien Couche, Jean-Michel Arnaud qui (ré)exposeront leurs œuvres à l’Hôtel de Ville, du 3 au 27 février.

PROGRAMME DE LA 41e ÉDITION

SAMEDI 28 FÉVRIER

10h-12h I Inauguration du Salon

DIMANCHE 1er MARS

10h-12h I Atelier Métamorphose avec Manon Froment (association Sentimental)

17h I Remise des prix aux lauréats 2026 .

Rue des Cigales Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 4 67 10 40 35 culture@juvignac.fr

English :

Don’t miss the 41st regional artists’ show on February 28 and March 01, at Espace Lionel de Brunélis in Juvignac.

The town of Juvignac is once again opening the doors of an art gallery which, for almost 40 years, has been giving local artists the limelight they deserve.

