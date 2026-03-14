Salon des artistes ukrainiens Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 18:30 – 22:00

Gratuit : oui Entrée libre au salon / Ateliers : 10 € sur résa Entrée libre au salonAtelers sur réservations Tout public, Jeune Public, En famille

Découvrez l’art de 11 artistes ukrainiens, majoritairement des femmes artistes ayant trouvé refuge en France à cause de la guerre. À travers leurs oeuvres, ils partagent une histoire de résilience, de mémoire et de création. du 20 au 22 mars 2026 : exposition d’art ukrainien, ateliers créatifs, conférence, marché artisanal ukrainien Vendredi 20 mars 2026 de 18h30 à 22h : Soirée de vernissageOuverture officielle du salon : présentation des artistes et des associations organisatrices, discours, cocktail, dégustation de spécilalités ukrainiennes, musique ukrainienne, temps d’échange et de rencontre. Samedi 21 mars 2026 de 11h à 21h :11h à 18h – ouverture de l’exposition au publicà 11h – Performance artistique participative « L’Arbre de Vie / L’Arbre de Résilience », en plein-air, aux Nefsà 14h – Atelier de Vybyïka (impression textile traditionnelle ukrainienne) – 10 € – sur réservationà 16h – Atelier Création de portrait (dessin au crayon) – 10 € – sur réservationà 18h – Conférence : « Vladimir Baranov-Rossiné : art, lumière et modernité » – Entrée libre Dimanche 22 mars 2026 de 11h à 19h :11h à 18h – ouverture de l’exposition au publicà 12h – Atelier artistique : À la découverte de Maria Prymachenko – 10 € – sur réservationà 14h30 – Atelier enfants : Initiation à la Vytynanka (découpage traditionnel ukrainien) – 10 € – sur réservationà 17h – Atelier de Pysanka (oeufs de Pâques ukrainiens) – 10 € – sur réservation

Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu



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