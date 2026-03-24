Salon des arts 2026 Halles de Gascogne Léognan
Salon des arts 2026 Halles de Gascogne Léognan samedi 4 avril 2026.
Salon des arts 2026
Halles de Gascogne 1 Rue Louise Michel Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04
Programmation proposée dans le cadre de La Semaine des Arts 2026 de Léognan.
Lors de cette exposition d’œuvres d’art aux Halles de Gascogne, une trentaine d’exposants seront présents avec peintures, dessins, sculptures, photographies, etc.
Cet événement célèbre la diversité, la créativité et l’expression artistique sous toutes ses formes et vous y trouverez des trésors à admirer et à apprécier. Amateur, passionné ou simplement curieux, notre Salon des Arts est l’endroit idéal pour nourrir votre esprit et éveiller vos sens.
Samedi 4 avril, à partir de 11 h, concert de l’Ecole Municipale de Musique et vernissage.
Invitée d’honneur Flo.Rouchou
Peintre autodidacte inscrite à la Maison des Arts, fait ses premiers pas dans l’art abstrait avec l’acrylique qui lui permet une grande liberté.
Horaires
Samedi 4 avril 9 h 18 h
Dimanche 5 avril 10 h 18 h .
Halles de Gascogne 1 Rue Louise Michel Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr
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English : Salon des arts 2026
L’événement Salon des arts 2026 Léognan a été mis à jour le 2026-03-22 par Sud Bordeaux Tourisme
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