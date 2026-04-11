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Salon des Arts Art à Bâbord Centre de Congrès Saint-Quay-Portrieux

Salon des Arts Art à Bâbord Centre de Congrès Saint-Quay-Portrieux samedi 11 avril 2026.

Lieu : Centre de Congrès

Adresse : Boulevard du Général de Gaulle

Ville : 22410 Saint-Quay-Portrieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Saint-Quay-Portrieux

Salon des Arts Art à Bâbord

Centre de Congrès Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :
2026-04-11

Peintres et sculpteurs présentent leurs œuvres originales en offrant au public une grande variété de styles et compositions.
Entrée libre.   .

Centre de Congrès Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 64 87 11 

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English :

L’événement Salon des Arts Art à Bâbord Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-04-07 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme

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