Salon des Arts Art à Bâbord Centre de Congrès Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux

Salon des Arts Art à Bâbord

Centre de Congrès Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Peintres et sculpteurs présentent leurs œuvres originales en offrant au public une grande variété de styles et compositions.

Entrée libre. .

Centre de Congrès Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 64 87 11

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English :

L’événement Salon des Arts Art à Bâbord Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-04-07 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme