Salon des Arts Art à Bâbord Centre de Congrès Saint-Quay-Portrieux
Salon des Arts Art à Bâbord Centre de Congrès Saint-Quay-Portrieux samedi 11 avril 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Salon des Arts Art à Bâbord
Centre de Congrès Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-26 18:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Peintres et sculpteurs présentent leurs œuvres originales en offrant au public une grande variété de styles et compositions.
Entrée libre. .
Centre de Congrès Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 64 87 11
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English :
L’événement Salon des Arts Art à Bâbord Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-04-07 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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