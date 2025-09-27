Salon des Arts au Château de Maupassant 25ème édition VIHIERS Lys-Haut-Layon

Salon des Arts au Château de Maupassant 25ème édition VIHIERS Lys-Haut-Layon samedi 27 septembre 2025.

Salon des Arts au Château de Maupassant 25ème édition

VIHIERS Rue Nationale Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 19:00:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-09-28

Les 27 et 28 septembre 2025, le château de Maupassant accueillera la 25ème édition du Salon des Arts de Vihiers.

Près de 200 œuvres, présentées par une trentaine d’artistes, seront exposées sur les trois étages du château peintures, dessins et sculptures y seront à l’honneur.

Pour l’occasion, l’ancienne forteresse ouvrira exceptionnellement ses portes au public, proposant des visites guidées à 15h ou en libre accès. Durant ces deux jours, les visiteurs pourront notamment explorer un souterrain millénaire creusé dans la pierre de schiste ainsi que la salle des gardes, deux espaces récemment restaurés grâce à l’action de l’association VihiersPatrimoine, particulièrement active.

Cette dernière a d’ailleurs noué un partenariat avec l’association Martine Vaugel pour offrir aux visiteurs un week-end placé sous le signe de l’Art ! En parallèle du Salon des Arts, le Jardin de Sculptures Vaugel-Vaccarella sera également ouvert de 14h à 19h.

Entrée gratuite. .

VIHIERS Rue Nationale Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire vihierspatrimoine@gmail.com

English :

On September 27 and 28, 2025, the Château de Maupassant will host the 25th edition of the Salon des Arts de Vihiers.

German :

Am 27. und 28. September 2025 findet im Schloss von Maupassant die 25. Ausgabe der Kunstmesse von Vihiers statt.

Italiano :

Il 27 e 28 settembre 2025, lo Château de Maupassant ospiterà il 25° Salon des Arts de Vihiers.

Espanol :

Los días 27 y 28 de septiembre de 2025, el Château de Maupassant acogerá el 25º Salon des Arts de Vihiers.

