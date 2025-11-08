Salon des Arts Salle des fêtes Balzac

Salon des Arts

Salle des fêtes Place Jean-Louis Guez de Balzac Balzac Charente

2025-11-08 10:00:00

2025-11-11 17:00:00

2025-11-08 2025-11-11

L’atelier Larela et la mairie de Balzac vous invitent au 20ème Salon des Arts, rendez-vous incontournable de la vie culturelle et artistique de la commune de Balzac et des environs.

English :

Atelier Larela and the Balzac town council invite you to the 20th Salon des Arts, a key event in the cultural and artistic life of Balzac and the surrounding area.

German :

Das Atelier Larela und die Gemeindeverwaltung von Balzac laden Sie zum 20. Salon des Arts ein, einem unumgänglichen Treffpunkt für das kulturelle und künstlerische Leben der Gemeinde Balzac und der Umgebung.

Italiano :

L’Atelier Larela e il Comune di Balzac vi invitano al 20° Salon des Arts, un evento chiave nella vita culturale e artistica di Balzac e dintorni.

Espanol :

El Atelier Larela y el Ayuntamiento de Balzac le invitan al 20º Salón de las Artes, un acontecimiento clave en la vida cultural y artística de Balzac y sus alrededores.

