Salon des Arts JALLAIS Beaupréau-en-Mauges

Salon des Arts
JALLAIS Boulevard Cathelineau (Jallais) Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-15 2025-11-21
Venez découvrir le Salon des Arts à Jallais
Le Salon des Arts s’adresse à tous les styles d’expression peinture à l’huile, aquarelle, pastel, dessin, sculpture, etc.. et a pour objet d’exposer les œuvres et de faire connaître leurs auteurs, en particulier les artistes régionaux, professionnels et amateurs.
Maguy Latouche et Swanne sont les 2 artistes invités d’honneur pour cette édition 2025.
Entrée libre .
English :
Discover the Salon des Arts in Jallais
German :
Entdecken Sie den Salon des Arts in Jallais
Italiano :
Venite a scoprire il Salon des Arts di Jallais
Espanol :
Venga a descubrir el Salón de las Artes de Jallais
