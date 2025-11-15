Salon des Arts JALLAIS Beaupréau-en-Mauges

Salon des Arts

JALLAIS Boulevard Cathelineau (Jallais) Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-15 2025-11-21

Venez découvrir le Salon des Arts à Jallais

Le Salon des Arts s’adresse à tous les styles d’expression peinture à l’huile, aquarelle, pastel, dessin, sculpture, etc.. et a pour objet d’exposer les œuvres et de faire connaître leurs auteurs, en particulier les artistes régionaux, professionnels et amateurs.

Maguy Latouche et Swanne sont les 2 artistes invités d’honneur pour cette édition 2025.

Entrée libre .

JALLAIS Boulevard Cathelineau (Jallais) Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 64 20 60

English :

Discover the Salon des Arts in Jallais

German :

Entdecken Sie den Salon des Arts in Jallais

Italiano :

Venite a scoprire il Salon des Arts di Jallais

Espanol :

Venga a descubrir el Salón de las Artes de Jallais

