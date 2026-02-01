Salon des arts belfaidiens Salle poyvalente Beaufay
Salle poyvalente Rue des Douves Beaufay Sarthe
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
2026-02-21
Peintures, sculptures et arts graphiques au programme !
Les artistes présents tous plus talentueux les uns que les autres, avec des techniques riches, variées et de qualité, auront la possibilité de travailler devant le public.
Les deux invitées d’honneur de cette année sont Artem Manon et Sylvie Lavergne
Salon organisé par l’association Atelier Couleurs et Terres.
Entrée libre et ouverte à tous .
Salle poyvalente Rue des Douves Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
English :
Paintings, sculptures and graphic arts on the program!
