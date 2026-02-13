Salon des Arts, Complexe sportif Yves Comte, Salindres

Salon des Arts 28 février et 1 mars Complexe sportif Yves Comte Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T10:00:00+01:00 – 2026-02-28T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T10:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00

Vernissage vendredi 27 février à 18h30

Complexe sportif Yves Comte 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie

37e édition. Peintures, photos, sculptures, mosaïques, vitraux et bien d’autres… Salon Arts