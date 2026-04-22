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Salon des arts Courants d’Art #7 Salle Jean Orvain Gavray-sur-Sienne

Salon des arts Courants d’Art #7 Salle Jean Orvain Gavray-sur-Sienne

Salon des arts Courants d’Art #7 Salle Jean Orvain Gavray-sur-Sienne samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Salle Jean Orvain

Adresse : 30 Rue Vieille

Ville : 50450 Gavray-sur-Sienne

Département : Manche

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif :

Gavray-sur-Sienne

Salon des arts Courants d’Art #7

Salle Jean Orvain 30 Rue Vieille Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-11

Salon des arts Courants d’Art #7, peintures, sculptures et photographies.
Tous les jours de 14h à 18h le samedi et le mercredi de 10h à 18h.   .

Salle Jean Orvain 30 Rue Vieille Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie   animation.touristique.gavray@gmail.com

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English : Salon des arts Courants d’Art #7

L’événement Salon des arts Courants d’Art #7 Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-04-22 par Coutances Tourisme

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