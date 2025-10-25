Salon des arts créatifs Espace Aimé Césaire Mont-Saint-Martin
Salon des arts créatifs Espace Aimé Césaire Mont-Saint-Martin samedi 25 octobre 2025.
Salon des arts créatifs
Espace Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle
Gratuit
0
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2025-10-25 10:00:00
Fin : 2025-10-26 17:00:00
Date(s) :
2025-10-25 2025-10-26
Le salon des arts créatifs saint-m’ARTinois .
Le public pourra rencontrer des artisans créateurs de qualité et acquérir des pièces.
Evènement organisé par l’association Humanitaire World, en partenariat avec la ville de Mont-Saint-Martin.Tout public
Espace Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 23 70
English :
The saint-m’ARTinois creative arts fair.
The public will be able to meet quality craftsmen and women and buy their wares.
Event organized by the Humanitaire World association, in partnership with the town of Mont-Saint-Martin.
German :
Die Messe für kreative Kunst saint-m’ARTinois .
Das Publikum kann qualitativ hochwertige kreative Kunsthandwerker treffen und Stücke erwerben.
Veranstaltung organisiert vom Verein Humanitaire World in Partnerschaft mit der Stadt Mont-Saint-Martin.
Italiano :
La fiera delle arti creative saint-m’ARTinois .
Il pubblico potrà incontrare artigiani creativi di alta qualità e acquistare i loro prodotti.
Organizzato dall’associazione Humanitaire World, in collaborazione con la città di Mont-Saint-Martin.
Espanol :
La feria de artes creativas saint-m’ARTinois .
El público podrá conocer a artesanos creadores de calidad y comprar sus productos.
Organizado por la asociación Humanitaire World, en colaboración con la ciudad de Mont-Saint-Martin.
L’événement Salon des arts créatifs Mont-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-10-13 par OT DU GRAND LONGWY