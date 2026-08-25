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AGENDA · Paimpol

Salon des Arts de Paimpol Paimpol

samedi 12 septembre 2026 · Paimpol

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Quai Pierre Loti
Ville
22500 Paimpol
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Paimpol

Salon des Arts de Paimpol

Quai Pierre Loti Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

Cet évènement marquant de l‘activité artistique de la région regroupera une quarantaine de peintres, sculpteurs et artisans d’art.
On y rencontrera différentes techniques peintures, sculptures, ferronnerie, mosaïque, Kirigami, marqueterie, ébénisterie, photographie, bijouterie/joaillerie…
L’invitée d’honneur du salon est Esther Seguin , sculptrice bois.   .

Quai Pierre Loti Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 37 55 27 

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English :

L’événement Salon des Arts de Paimpol Paimpol a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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