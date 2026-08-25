Salon des Arts de Paimpol Paimpol
samedi 12 septembre 2026 · Paimpol
Informations pratiques
Paimpol
Salon des Arts de Paimpol
Quai Pierre Loti Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Cet évènement marquant de l‘activité artistique de la région regroupera une quarantaine de peintres, sculpteurs et artisans d’art.
On y rencontrera différentes techniques peintures, sculptures, ferronnerie, mosaïque, Kirigami, marqueterie, ébénisterie, photographie, bijouterie/joaillerie…
L’invitée d’honneur du salon est Esther Seguin , sculptrice bois. .
Quai Pierre Loti Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 37 55 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Salon des Arts de Paimpol Paimpol a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Paimpol (Côtes-d'Armor)
- Visite guidée Paimpol Cité des Islandais Place de la République Paimpol 25 août 2026
- Murder party L’Affaire Abbé Claude Abbaye de Beauport Paimpol 25 août 2026
- Rando-Apéro à Paimpol Entre Terre et Mer Abbaye de Beauport Paimpol 26 août 2026
- Visite thématique Ça coule de source l’eau à l’Abbaye Abbaye de Beauport Paimpol 27 août 2026
- Visite guidée Paimpol Cité des Islandais Place de la République Paimpol 27 août 2026