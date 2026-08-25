Informations pratiques

Paimpol

Salon des Arts de Paimpol

Quai Pierre Loti Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Cet évènement marquant de l‘activité artistique de la région regroupera une quarantaine de peintres, sculpteurs et artisans d’art.

On y rencontrera différentes techniques peintures, sculptures, ferronnerie, mosaïque, Kirigami, marqueterie, ébénisterie, photographie, bijouterie/joaillerie…

L’invitée d’honneur du salon est Esther Seguin , sculptrice bois. .

Quai Pierre Loti Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 37 55 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon des Arts de Paimpol Paimpol a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol