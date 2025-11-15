Salon des Arts Divinatoires au Centre de Congrès Agora à Aubagne – 2ème édition aubagne Aubagne

Salon des Arts Divinatoires au Centre de Congrès Agora à Aubagne – 2ème édition aubagne Aubagne samedi 15 novembre 2025.

Salon des Arts Divinatoires au Centre de Congrès Agora à Aubagne – 2ème édition aubagne Aubagne 15 et 16 novembre 3€ la journée

RDV les 15 et 16 novembre 2025 au Centre de Congrès Agora à Aubagne pour la 2ème édition du Salon des Arts Divinatoires « HistoireZen »

**Salon des Arts Divinatoires et de la Spiritualité au Centre de Congrès Agora à Aubagne**

——————————————————————————————

Samedi 15 novembre 2025 de 10h à 19h

Dimanche 16 novembre 2025 de 10h à 19h

**Après le succès à Saint-Cannat, à l’Arena d’Aix, au Parc Chanot, à Arles et à Toulon, le Salon des Arts Divinatoires et de la Spiritualité “HistoireZen” ouvre ses portes à Aubagne pour une 2ème édition.**

Plongez dans une expérience mystique et envoûtante et laissez-vous transporter dans un monde rempli de magie et de découvertes en rencontrant les plus grands professionnels des Arts Divinatoires !

Explorez les profondeurs de votre développement personnel et découvrez la connaissance de soi grâce à l’astrologie, la numérologie ou encore les thérapies énergétiques.

Interrogez votre destin grâce aux praticiens des Arts Divinatoires qui seront prêts à vous guider sur votre chemin de vie !

**Ce qui vous attend :**

Des Voyants, Médiums, Astrologues, Numérologues, Magnétiseurs, Radiesthésistes, Thérapeutes énergétiques, Chamanes, Hypnotiseurs, Tarologues… ainsi que des oracles, des minéraux, de la lithothérapie….et bien plus encore !

Associé au Salon du Bien-être et des Médecines Douces, **l’événement réunit 110 exposants passionnés et passionnants** en arts divinatoires, spiritualité, médecines douces, minéraux, santé au naturel, développement personnel et **60 conférences et ateliers.** Vous découvrirez une palette d’offres qui nourrissent le corps, l’âme et l’esprit. + des spectacles et ateliers pour enfants tout le week-end

➡️ **INFORMATIONS PRATIQUES**

Lieu de l’événement : Centre de Congrès Agora – 248 Av. des Paluds, 13400 Aubagne

Organisateur : HistoireZen

Tarif : 3€ la journée (paiement sur place) vous donnant accès aux salons ainsi qu’aux ateliers et conférences

Restaurant sur place : Espace Foodtruck salés et sucrés / Parking gratuit autour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-15T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-16T19:00:00.000+01:00

1

https://the-place-to-be.fr/evenement/salon-arts-divinatoires-aubagne/

aubagne Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône