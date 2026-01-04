Salon des Arts Divinatoires au Palais des Congrès Neptune à Toulon – 2ème édition Toulon Toulon
Salon des Arts Divinatoires au Palais des Congrès Neptune à Toulon – 2ème édition Toulon Toulon samedi 31 janvier 2026.
Salon des Arts Divinatoires au Palais des Congrès Neptune à Toulon – 2ème édition Toulon Toulon 31 janvier et 1 février 2€
RDV les 31 janv et 01 février 2026 pour la 2ème édition du Salon des Arts Divinatoires au Palais des Congrès Neptune de Toulon – Entrée 2€ la journée
**RDV au Palais des Congrès Neptune de Toulon à la 2ème édition du Salon des Arts Divinatoires « HistoireZen ».**
—————————————————————————————————————
Plongez dans une expérience mystique et envoûtante et laissez-vous transporter dans un monde rempli de magie et de découvertes en rencontrant **des grands professionnels des Arts Divinatoires !**
**Ce qui vous attend :**
– Des Astrologues, Médiums, Numérologues, Voyants, Cartomanciens, Chamanes, Energéticiens Karmique, Thérapeutes, Contacts défunts… Des professionnels passionnés et passionnants
– Des conférences et ateliers gratuits
– 3 univers : Arts divinatoires, Spiritualité, Minéraux
– 1 espace restauration
Associé au Salon du Bien-être et des Médecines Douces, **l’événement réunit 110 exposants** en arts divinatoires, spiritualité, médecines douces, minéraux, santé au naturel et développement personnel. Vous découvrirez une palette d’offres qui nourrissent le corps, l’âme et l’esprit.
**INFORMATIONS PRATIQUES**
– Lieu de l’événement : Palais des Congrès Neptune – Avenue de Besagne – 83000 Toulon
– Samedi 31 janvier 2026 de 10h00 à 19h00
– Dimanche 01 février 2026 de 10h00 à 19h00
Entrée : 2€ vous donnant accès au Salon des Arts Divinatoires, au Salon du Bien-être, aux conférences et aux ateliers toute la journée ! Paiement sur place à l’entrée du salon. Entrée gratuite pour les mineurs.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-31T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-01T19:00:00.000+01:00
1
https://the-place-to-be.fr/evenement/salon-arts-divinatoires-palais-des-congres-neptune-toulon/
Toulon 83000 Toulon 83000 Var