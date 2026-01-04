Salon des Arts Divinatoires au Palais des Congrès Neptune à Toulon – 2ème édition Toulon Toulon 31 janvier et 1 février 2€

**RDV au Palais des Congrès Neptune de Toulon à la 2ème édition du Salon des Arts Divinatoires « HistoireZen ».**

Plongez dans une expérience mystique et envoûtante et laissez-vous transporter dans un monde rempli de magie et de découvertes en rencontrant **des grands professionnels des Arts Divinatoires !**

**Ce qui vous attend :**

– Des Astrologues, Médiums, Numérologues, Voyants, Cartomanciens, Chamanes, Energéticiens Karmique, Thérapeutes, Contacts défunts… Des professionnels passionnés et passionnants

– Des conférences et ateliers gratuits

– 3 univers : Arts divinatoires, Spiritualité, Minéraux

– 1 espace restauration

Associé au Salon du Bien-être et des Médecines Douces, **l’événement réunit 110 exposants** en arts divinatoires, spiritualité, médecines douces, minéraux, santé au naturel et développement personnel. Vous découvrirez une palette d’offres qui nourrissent le corps, l’âme et l’esprit.

**INFORMATIONS PRATIQUES**

– Lieu de l’événement : Palais des Congrès Neptune – Avenue de Besagne – 83000 Toulon

– Samedi 31 janvier 2026 de 10h00 à 19h00

– Dimanche 01 février 2026 de 10h00 à 19h00

Entrée : 2€ vous donnant accès au Salon des Arts Divinatoires, au Salon du Bien-être, aux conférences et aux ateliers toute la journée ! Paiement sur place à l’entrée du salon. Entrée gratuite pour les mineurs.

