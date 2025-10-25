Salon des arts divin’atoires Le bourg Bourdeilles
samedi 25 octobre 2025.
Salon des arts divin’atoires
Le bourg Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-25
Salon des arts divin’atoires. Conférences et ateliers. Tarologue, cartomancie, astrologie, runes, elixirs, baumes-plantes, ésotérisme, médiumnité, lithothérapie, créateurs, artistes…
Le bourg Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 64 62 24
English : Salon des arts divin’atoires
Salon des arts divin?atoires. Conferences and workshops. Tarology, cartomancy, astrology, runes, elixirs, plant balms, esotericism, mediumship, lithotherapy, creators, artists…
German : Salon des arts divin’atoires
Messe der göttlichen Künste. Konferenzen und Workshops. Tarotkarten, Kartenlegen, Astrologie, Runen, Elixiere, Pflanzenbalsam, Esoterik, Hellseherei, Lithotherapie, Designer, Künstler…
Italiano :
Salon des arts divin?atoires. Conferenze e workshop. Tarologia, cartomanzia, astrologia, rune, elisir, balsami vegetali, esoterismo, medianità, litoterapia, creatori, artisti…
Espanol : Salon des arts divin’atoires
Salón de las Artes Divinas. Conferencias y talleres. Tarología, adivinación, astrología, runas, elixires, bálsamos vegetales, esoterismo, mediumnidad, litoterapia, creadores, artistas…
