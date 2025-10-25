Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon des arts divin’atoires Le bourg Bourdeilles samedi 25 octobre 2025.

Le bourg Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne

Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-26

2025-10-25

Salon des arts divin’atoires. Conférences et ateliers. Tarologue, cartomancie, astrologie, runes, elixirs, baumes-plantes, ésotérisme, médiumnité, lithothérapie, créateurs, artistes…
Le bourg Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 64 62 24 

English : Salon des arts divin’atoires

Salon des arts divin?atoires. Conferences and workshops. Tarology, cartomancy, astrology, runes, elixirs, plant balms, esotericism, mediumship, lithotherapy, creators, artists…

German : Salon des arts divin’atoires

Messe der göttlichen Künste. Konferenzen und Workshops. Tarotkarten, Kartenlegen, Astrologie, Runen, Elixiere, Pflanzenbalsam, Esoterik, Hellseherei, Lithotherapie, Designer, Künstler…

Italiano :

Salon des arts divin?atoires. Conferenze e workshop. Tarologia, cartomanzia, astrologia, rune, elisir, balsami vegetali, esoterismo, medianità, litoterapia, creatori, artisti…

Espanol : Salon des arts divin’atoires

Salón de las Artes Divinas. Conferencias y talleres. Tarología, adivinación, astrología, runas, elixires, bálsamos vegetales, esoterismo, mediumnidad, litoterapia, creadores, artistas…

